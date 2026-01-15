Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha analizzato quanto accaduto nel match contro il Como. Qui le sue considerazioni ai microfoni di DAZN: "Ci ha tenuto in piedi Maignan, il Como è molto bravo, per cui devi subire un po' il loro palleggio. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa dopo il pareggio, loro hanno cominciato a fare errori tecnici e a concedere spazi. Leao? Per dargli un po' di respiro volevo metterlo vicino a Nkunku in fase di possesso per farlo poi aprire in fase di possesso. Il Como ha tirato tanto in porta, ma la nostra squadra è stata resiliente e voleva questo risultato importante.
Milan, Allegri: "Tenuti in piedi da Maignan. Leao? Voleva calciare il rigore ma…"
Le parole dell'allenatore rossonero al triplice fischio di Como-Milan ai microfoni di DAZN
Leao voleva calciare il rigore? Voleva, ma in quel momento mi sono sentito di farlo tirare a Nkunku, molto semplice. Ho visto metà tribuna che esultava, pensavo avesse sbagliato, invece aveva segnato. Col Como è molto complicato giocare, se vai in svantaggio soprattutto. In quel momento ho preferito rinfoltire il centrocampo, per evitare di prendere il secondo. Ma nella ripresa la partita è cambiata".
