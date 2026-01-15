FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Milan, Allegri: “Tenuti in piedi da Maignan. Leao? Voleva calciare il rigore ma…”

serie a

Milan, Allegri: “Tenuti in piedi da Maignan. Leao? Voleva calciare il rigore ma…”

Milan, Allegri: “Tenuti in piedi da Maignan. Leao? Voleva calciare il rigore ma…” - immagine 1
Le parole dell'allenatore rossonero al triplice fischio di Como-Milan ai microfoni di DAZN
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha analizzato quanto accaduto nel match contro il Como. Qui le sue considerazioni ai microfoni di DAZN: "Ci ha tenuto in piedi Maignan, il Como è molto bravo, per cui devi subire un po' il loro palleggio. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa dopo il pareggio, loro hanno cominciato a fare errori tecnici e a concedere spazi. Leao? Per dargli un po' di respiro volevo metterlo vicino a Nkunku in fase di possesso per farlo poi aprire in fase di possesso. Il Como ha tirato tanto in porta, ma la nostra squadra è stata resiliente e voleva questo risultato importante.

Milan
COMO, ITALY - JANUARY 15: Christopher Nkunku of AC Milan celebrates with his team-mate Adrien Rabiot after scoring their team's first goal1 from the penalty spot during the Serie A match between Como 1907 and AC Milan at Giuseppe Sinigaglia Stadium on January 15, 2026 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Leao voleva calciare il rigore? Voleva, ma in quel momento mi sono sentito di farlo tirare a Nkunku, molto semplice. Ho visto metà tribuna che esultava, pensavo avesse sbagliato, invece aveva segnato. Col Como è molto complicato giocare, se vai in svantaggio soprattutto. In quel momento ho preferito rinfoltire il centrocampo, per evitare di prendere il secondo. Ma nella ripresa la partita è cambiata".

Leggi anche
Como-Milan 1-3 risultato finale: Fabregas domina, ma vince Allegri grazie a Rabiot
Serie A, Verona-Bologna 2-3 risultato finale: soffre ma vince la squadra di Italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA