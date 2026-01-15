Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha analizzato quanto accaduto nel match contro il Como. Qui le sue considerazioni ai microfoni di DAZN: "Ci ha tenuto in piedi Maignan, il Como è molto bravo, per cui devi subire un po' il loro palleggio. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa dopo il pareggio, loro hanno cominciato a fare errori tecnici e a concedere spazi. Leao? Per dargli un po' di respiro volevo metterlo vicino a Nkunku in fase di possesso per farlo poi aprire in fase di possesso. Il Como ha tirato tanto in porta, ma la nostra squadra è stata resiliente e voleva questo risultato importante.