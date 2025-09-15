Al Como non basta una gemma di Nico Paz perché il Genoa pareggia al 92' con Ekuban e strappa l'1-1 al Sinigaglia.
Gemma di Nico Paz ma non basta: il Genoa pareggia a Como al 92′
Il Como parte subito forte e Nico Paz al 13' sblocca il punteggio con un gran sinistro dal limite che non lascia scampo a Leali. Punteggio che resiste fino al 90' quando Ramon fa un brutto fallo su Messias e viene espulso. Al 92' arriva il pareggio rossoblù con Ekuban.
Il Como sale a 4 punti, il Genoa rimanda l'appuntamento con la vittoria e colleziona il secondo pareggio in tre partite.
