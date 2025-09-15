Al Sinigaglia di Como si chiude il terzo turno di Serie A. La squadra di Fabregas ospita il Genoa nel posticipo del monday night, con in palio tre punti che possono servire a entrambe per muovere la classifica. Prima da titolare per Morata nei padroni di casa, mentre Valentin Carboni va in panchina negli ospiti. In ottica fantacalcio, le formazioni ufficiali dell'incontro:
Le scelte di Fabregas e Vieira per la gara che stasera chiude il terzo turno di Serie A
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Sergi Roberto, Douvikas, Moreno, Baturina, Perrone, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, A.Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskwi, Ellertson; Colombo. A disposizione: in aggiornamento. Allenatore: Patrick Vieira.
