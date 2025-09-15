fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Genoa: Morata dal 1′, out Carboni

Le scelte di Fabregas e Vieira per la gara che stasera chiude il terzo turno di Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Al Sinigaglia di Como si chiude il terzo turno di Serie A. La squadra di Fabregas ospita il Genoa nel posticipo del monday night, con in palio tre punti che possono servire a entrambe per muovere la classifica. Prima da titolare per Morata nei padroni di casa, mentre Valentin Carboni va in panchina negli ospiti. In ottica fantacalcio, le formazioni ufficiali dell'incontro:

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Sergi Roberto, Douvikas, Moreno, Baturina, Perrone, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, A.Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskwi, Ellertson; Colombo. A disposizione: in aggiornamento. Allenatore: Patrick Vieira.

