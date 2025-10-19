Durante la gara tra Como e Juventus, Diego Carlos, che ha sostituito Ramon nella squadra titolare già dal primo minuto perché il difensore scelto da Fabregas ha avuto un problema nel riscaldamento, ha ricevuto un'ammonizione. Il giocatore ha murato K. Thuram col corpo e Ayroldi ha estratto il cartellino giallo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Como-Juve, Palmeri torna indietro nel tempo: “Proprio come Iuliano-Ronaldo”
serie a
Como-Juve, Palmeri torna indietro nel tempo: “Proprio come Iuliano-Ronaldo”
Il commento del giornalista dopo il giallo di Ayroldi a Diego Carlos per un fallo su K. Thuram
Sui social, a proposito è arrivato il commento di Tancredi Palmeri in merito al fallo che ha portato all'ammonizione del giocatore della squadra lariana."Giusto il giallo di Diego Carlos su Kephren Thuram. Gli ha fatto la stessa mossa di Iuliano su Ronaldo, proprio facile da vedere", ha scritto il giornalista riferendosi all'episodio che nel 1998 è stato decisivo per lo scudetto dei bianconeri e che non era stato considerato fallo.
Ovviamente tantissimi i commenti dei tifosi bianconeri che hanno attaccato Palmeri per il suo commento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA