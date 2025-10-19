FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Juventus: sfida Paz-Yildiz, panchina per Vlahovic

Ecco le formazioni ufficiali di Como-Juventus, le scelte di Fabregas (squalificato) e Tudor per la partita
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 12.30 il Como ospita la Juventus al Sinigaglia per il match valido per la settima giornata di Serie A.

La Juventus è quinta in classifica con 12 punti e, in caso di vittoria, aggancerebbe Inter, Napoli e Roma al primo posto a quota 15. Il Como è nono a 9 punti e continua a sognare in grande.

Ecco le formazioni ufficiali di Como-Juventus, le scelte di Fabregas e Tudor per la partita.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Moreno; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Morata, Paz. All. Fabregas

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

