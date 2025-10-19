FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna

Dopo l'ottima vittoria al Dall'Ara contro il Pisa, il Bologna di Vincenzo Italiano fa visita al Cagliari di Pisacane
Dopo l'ottima vittoria al Dall'Ara contro il Pisa, il Bologna di Vincenzo Italiano fa visita al Cagliari di Pisacane con l'obiettivo di strappare punti buoni per la zona Europa. Ecco le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Felici, S. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

