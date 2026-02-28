Il Como vince contro il Lecce e continua a sognare la Champions: il divario è ora di 2 punti nei confronti di Napoli e Roma

Matteo Pifferi Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 17:07)

Continua l'ottimo momento di forma del Como che batte 3-1 il Lecce al Sinigaglia, supera la Juventus e si porta al quinto posto in classifica.

Eppure a passare in vantaggio è il Lecce con Coulibaly al 13' su cross di Banda. Il Como, però, reagisce praticamente subito e al 18' ci pensa Douvikas a segnare il gol del pareggio. Al 35', invece, arriva il primo gol italiano di Jesus Rodriguez sul filtrante di Perrone.

E già prima della fine del primo tempo il Como allunga sul 3-1 con Kempf sulla punizione calciata da Da Cunha. Nel secondo tempo il risultato non cambia. Il Como vince 3-1 e sale a 48 punti, a -2 dal Napoli e dalla Roma, con la zona Champions sempre più vicina. Sconfitta numero 15 per il Lecce, sempre terzultimo a 24 punti.

Ma c'è una nota dolente per Fabregas perché tre giocatori sono usciti per infortunio: Kempf, a fine primo tempo, sostituito da Diego Carlos e Morata che si è fatto male nel finale, a sostituzioni già finite.

Anche Jesus Rodriguez è uscito dolorante e lo staff medico gli ha messo del ghiaccio sul piede. Al suo posto, dopo oltre due mesi di stop, è rientrato Diao. E il prossimo impegno del Como è in Coppa Italia, martedì, contro l'Inter.