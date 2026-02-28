Inter Club, oggi contro il Genoa torna la partita speciale: tutti i dettagli

L’esperienza proseguirà poi allo stadio, dove oltre alle consuete attività che coinvolgono i soci junior (Welcome Team, High Five, Bimbi in Campo) e i soci senior (Walk About, Sbandieratori e Players Parade), andrà in scena lo speciale contest “Leave a Trace” che darà ad alcuni fortunati soci la possibilità di vincere maglie e biglietti hospitality.

Sono 1081 i club sparsi in tutto il mondo, di cui 136 all’estero, in rappresentanza di 73 paesi distribuiti in tutti e cinque i continenti. Numeri che confermano una progressione straordinaria, pari a un incremento del 250% negli ultimi dieci anni, e che testimoniano ancora una volta la forza del legame tra l’Inter e i suoi tifosi.