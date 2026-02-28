FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Lecce: Nico Paz in panchina

Ecco le scelte di formazione di Fabregas e Di Francesco per Como-Lecce, match valido per la 27° giornata di Serie A
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 15 al Sinigaglia si affrontano Como e Lecce per il match valido per la 27° giornata di Serie A.

Como che è sesto a 45 punti, a -5 dal quarto posto mentre il Lecce, dopo il KO con l'Inter, è terzultimo in classifica a 24 punti al pari di Fiorentina e Cremonese.

Ecco le scelte di formazione di Fabregas e Di Francesco.

Como: Butez, Kempf, Caqueret, Douvikas, Ramón, Rodríguez, Alberto Moreno, Perrone, Vojvoda, Da Cunha ©, Van Der Brempt.

A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto, Paz, Lahdo, Kühn, Smolčić, Diego Carlos, Diao.

Allenatore: Cesc Fàbregas

Lecce: Falcone ©, Ndaba, Siebert, Gandelman, Veiga, Banda, Ramadani, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Cheddira.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwiński, Pierotti, Ngom.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Francesco Fourneau sez. di Roma 1

Assistenti: Valerio Vecchi sez. di Lamezia Terme – Vito Mastrodonato sez. di Molfetta

IV Ufficiale: Matteo Marcenaro sez. di Genova

VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

AVAR: Gianluca Manganiello sez. di Pinerolo

