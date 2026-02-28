Alle 15 al Sinigaglia si affrontano Como e Lecce per il match valido per la 27° giornata di Serie A.
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Lecce: Nico Paz in panchina
Como che è sesto a 45 punti, a -5 dal quarto posto mentre il Lecce, dopo il KO con l'Inter, è terzultimo in classifica a 24 punti al pari di Fiorentina e Cremonese.
Ecco le scelte di formazione di Fabregas e Di Francesco.
Como: Butez, Kempf, Caqueret, Douvikas, Ramón, Rodríguez, Alberto Moreno, Perrone, Vojvoda, Da Cunha ©, Van Der Brempt.
A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto, Paz, Lahdo, Kühn, Smolčić, Diego Carlos, Diao.
Allenatore: Cesc Fàbregas
Lecce: Falcone ©, Ndaba, Siebert, Gandelman, Veiga, Banda, Ramadani, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Cheddira.
A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwiński, Pierotti, Ngom.
Allenatore: Eusebio Di Francesco
Arbitro: Francesco Fourneau sez. di Roma 1
Assistenti: Valerio Vecchi sez. di Lamezia Terme – Vito Mastrodonato sez. di Molfetta
IV Ufficiale: Matteo Marcenaro sez. di Genova
VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1
AVAR: Gianluca Manganiello sez. di Pinerolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA