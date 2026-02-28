FC Inter 1908
Inter-Genoa, i precedenti: il bilancio sorride ai nerazzurri, i numeri

I numeri e le curiosità tra nerazzurri e rossoblù in vista del match valido per la 27ª giornata di campionato di Serie A
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La 27ª giornata di Serie A porta i nerazzurri di fronte al Genoa a San Siro: una sfida che affonda le radici nella storia del campionato italiano. Fischio d'inizio previsto a San Siro sabato 28 febbraio alle ore 20:45.

Numeri, precedenti e protagonisti raccontano un confronto che promette intensità e spettacolo, nel solco della tradizione nerazzurra.

PRECEDENTI

Sono 115 i precedenti in Serie A tra Inter e Genoa: il bilancio sorride ai nerazzurri con 61 vittorie contro le 22 rossoblù, mentre 32 sono i pareggi.

L’Inter è imbattuta nelle ultime 13 sfide di campionato contro il Genoa (10 vittorie e 3 pareggi), con 33 reti segnate (2.5 di media) e appena cinque subite nel parziale. Un dominio certificato anche dalla continuità offensiva: gol realizzato in 12 delle ultime 13 gare contro i liguri.

Partenze forti e solidità: nei 13 incroci più recenti, i nerazzurri hanno segnato 16 reti nei primi tempi, concedendone soltanto due prima dell’intervallo.

A San Siro, inoltre, la striscia è impressionante: 11 successi consecutivi dell’Inter contro il Genoa in Serie A, con nove clean sheet. Si tratta della serie aperta più lunga di sconfitte esterne consecutive dei rossoblù nel torneo.

(Fonte: Inter.it)

