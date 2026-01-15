Risultato e marcatori del match che stasera ha chiuso la lotteria dei recuperi di Serie A

Ha vinto il Milan, a modo suo, nel recupero di campionato giocato stasera in casa del Como. I rossoneri erano andati in svantaggio nel primo tempo, a causa della deviazione di testa di Marc Kempf che aveva messo in discesa la gara per la squadra di Fabregas. Di Nkunku il pareggio su rigore poco prima del duplice fischio.

Nel secondo tempo valanga di occasioni per i padroni di casa, incapaci però di trafiggere il superlativo Maignan. A metà ripresa si è acceso Rabiot, che intanto aveva conquistato il penalty prima dell'intervallo. Il francese ha messo la palla in buca su assist di Leao per l'1-2 e poi nel finale con un tiro da fuori ha siglato il tris rossonero. Il Milan rimane quindi a -3 dall'Inter e contestualmente, con i tre punti di stasera, si porta a +3 dal Napoli di Antonio Conte.