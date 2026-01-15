FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Milan: fuori Pulisic, c’è Nkunku

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Milan: fuori Pulisic, c’è Nkunku

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Milan: fuori Pulisic, c’è Nkunku - immagine 1
Le scelte di Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri per la gara che toglie definitivamente gli asterischi alla classifica di Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Meno di un'ora ormai al calcio d'inizio di Como-Milan, gara che chiuderà il turno di recuperi di campionato dopo le gare saltate per via della Supercoppa a dicembre. I rossoneri proveranno a rispondere all'Inter e allo stesso ad approfittare del pareggio inatteso del Napoli contro il Parma. Non sarà facile, contro una squadra con grande voglia di continuare a stupire. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio:

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Milan: fuori Pulisic, c’è Nkunku- immagine 2
Getty Images

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Bologna: Orban-Sarr dal 1′
Sky – Inter, quante novità con il Lecce! Sorpasso Akanji e non solo, la formazione scelta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA