Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Milan: fuori Pulisic, c’è Nkunku

Meno di un'ora ormai al calcio d'inizio di Como-Milan, gara che chiuderà il turno di recuperi di campionato dopo le gare saltate per via della Supercoppa a dicembre. I rossoneri proveranno a rispondere all'Inter e allo stesso ad approfittare del pareggio inatteso del Napoli contro il Parma. Non sarà facile, contro una squadra con grande voglia di continuare a stupire. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio:
Le scelte di Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri per la gara che toglie definitivamente gli asterischi alla classifica di Serie A
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri
