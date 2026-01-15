Risultato e marcatori della gara in programma alle 18:30 di oggi prima di Como-Milan

Spettacolo e gol al Bentegodi, dove il Bologna espugna Verona al termine di una partita intensa e ricca di ribaltamenti. Parte forte l’Hellas, che passa in vantaggio al 13’ con Orban, bravo a sfruttare un avvio aggressivo dei gialloblù. La reazione emiliana però è immediata: Orsolini firma l’1-1 al 21’, poi Odgaard completa la rimonta al 29’ con un sinistro preciso.