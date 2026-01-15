Spettacolo e gol al Bentegodi, dove il Bologna espugna Verona al termine di una partita intensa e ricca di ribaltamenti. Parte forte l’Hellas, che passa in vantaggio al 13’ con Orban, bravo a sfruttare un avvio aggressivo dei gialloblù. La reazione emiliana però è immediata: Orsolini firma l’1-1 al 21’, poi Odgaard completa la rimonta al 29’ con un sinistro preciso.
Serie A, Verona-Bologna 2-3 risultato finale: soffre ma vince la squadra di Italiano
Serie A, Verona-Bologna 2-3 risultato finale: soffre ma vince la squadra di Italiano
Il Bologna prende fiducia e prima dell’intervallo colpisce ancora: al 43’ Castro trova il gol dell’1-3 che sembra indirizzare definitivamente il match. Nella ripresa il Verona prova a rientrare in partita e al 71’ accorcia le distanze grazie all’autorete di Freuler, che devia nella propria porta un pallone pericoloso.
Nel finale l’Hellas spinge, va più volte vicino al 3-3, ma il Bologna resiste e porta a casa tre punti pesanti al termine di una gara combattuta e vibrante, confermando solidità e cinismo nei momenti chiave. Bologna ora ottavo in classifica. Il Verona, invece, rimane all'ultimo posto.
