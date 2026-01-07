Paolo Condò, nel corso del suo editoriale per il Corriere della Sera, si è pronunciato sulle gare già giocate in questo turno infrasettimanale. Stupisce la scelta di Gasperini di restare in silenzio dopo la vittoria della Roma a Lecce. Sul tecnico si è soffermato il noto giornalista. Si legge infatti:
Condò: “Roma, Gasperini insoddisfatto: saranno giorni bollenti perché…”
"Questa prima tranche del turno infrasettimanale è stata segnata dalle reazioni di David e Ferguson, in odor di «esonero» con l’apertura del mercato invernale: dopo i recenti disastri stavolta sono stati i migliori, nella Juve e nella Roma, e almeno nel caso di Spalletti si può parlare di voto di fiducia, vista la decisione con la quale ha difeso e rilanciato il centravanti canadese. I brontolii interni alla Roma, avvertibili da settembre perché il mercato non ha soddisfatto (eufemismo) Gasperini, sono paradossalmente riemersi ieri da un silenzio, quello del tecnico a fine partita. Fra acquisti che tentennano (Raspadori) e cessioni ormai improbabili (Ferguson, chissà invece Dovbyk), si annunciano giorni bollenti".
