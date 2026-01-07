Ai microfoni di DAZN, Lele Oriali ha parlato così prima della sfida di campionato del Napoli contro il Verona: “Inter tra quattro giorni? Cominciamo a pensare a stasera, guardando la distinta sono più i giocatori a casa che in panchina, c’è chi deve per forza giocare non avendo alternative, certi calcoli non si possono fare e li faremo tra un paio di settimane quando potrà tornare Anguissa.

Assenza di Neres? Credo sia riduttivo dare meriti solo a lui, è stato bravo il gruppo e l’allenatore che è ingegnoso e ha trovato la quadra giusta con idee nuove. Nelle difficoltà si è riusciti a tenere insieme tutti, si è trovato più compattezza e spirito di squadra anche grazie all’emergenza. Ora speriamo siano sulla via del recupero e stia per finire.