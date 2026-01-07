FC Inter 1908
serie a

Ai microfoni di DAZN, Lele Oriali ha parlato così prima della sfida di campionato del Napoli contro il Verona
Ai microfoni di DAZN, Lele Oriali ha parlato così prima della sfida di campionato del Napoli contro il Verona: “Inter tra quattro giorni? Cominciamo a pensare a stasera, guardando la distinta sono più i giocatori a casa che in panchina, c’è chi deve per forza giocare non avendo alternative, certi calcoli non si possono fare e li faremo tra un paio di settimane quando potrà tornare Anguissa.

Assenza di Neres? Credo sia riduttivo dare meriti solo a lui, è stato bravo il gruppo e l’allenatore che è ingegnoso e ha trovato la quadra giusta con idee nuove. Nelle difficoltà si è riusciti a tenere insieme tutti, si è trovato più compattezza e spirito di squadra anche grazie all’emergenza. Ora speriamo siano sulla via del recupero e stia per finire.

Ritorno di Raspadori qui a Napoli? Ci sono ruoli ben definiti con competenze definite, non è di mia competenza il mercato, dovreste chiedere a Manna anche se comunque io so i nostri interessi”.

