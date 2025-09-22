FC Inter 1908
Conte: “Se spendi 150 mln per 9 giocatori l’hai pagati 15-20. I colpi importanti sono altri”

Le parole dell'allenatore azzurro al triplice fischio della gara di stasera
Daniele Vitiello
Napoli-Pisa è terminata 3-2. Al triplice fischio, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN: "Partire con quattro vittorie non è semplice, averlo fatto dà soddisfazione. Noi non abbiamo fatto un mercato importante, abbiamo fatto un mercato, riempiendo una rosa che non esisteva. Che sia importante, è tutto da dimostrare. I ragazzi arrivati hanno bisogno di tempo, sarà per noi l'anno più complesso in assoluto.

A differenza delle altre che hanno già vissuto annate così, noi abbiamo calciatori che devono fare esperienza. Si possono fare cose positive e cose negative, serve pazienza e attendere che altri crescano, assumendoci dei rischi. Le altre hanno già rose strutturate, hanno fatto questo tipo di annate. C'è lo scudetto sulla maglia che pesa, che dà aspettative su calciatori che vengono da altre realtà.

Il mercato è importante a livello numerico, poi se spendi 150 milioni vuol dire che hai speso per 9 giocatori 15-20 milioni. I calciatori importanti sono altri, da 50-60 milioni. Hojlund è un ragazzo di 22 anni che allo United non giocava, questa è la realtà dei fatti. Buongiorno? Faremo delle valutazioni. Speriamo non sia niente di che, altrimenti deve andare a farsi benedire".

 

