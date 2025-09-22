Napoli-Pisa è terminata 3-2. Al triplice fischio, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN: "Partire con quattro vittorie non è semplice, averlo fatto dà soddisfazione. Noi non abbiamo fatto un mercato importante, abbiamo fatto un mercato, riempiendo una rosa che non esisteva. Che sia importante, è tutto da dimostrare. I ragazzi arrivati hanno bisogno di tempo, sarà per noi l'anno più complesso in assoluto.