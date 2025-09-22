Le parole dell'allenatore azzurro al triplice fischio della gara di stasera
Napoli-Pisa è terminata 3-2. Al triplice fischio, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN: "Partire con quattro vittorie non è semplice, averlo fatto dà soddisfazione. Noi non abbiamo fatto un mercato importante, abbiamo fatto un mercato, riempiendo una rosa che non esisteva. Che sia importante, è tutto da dimostrare. I ragazzi arrivati hanno bisogno di tempo, sarà per noi l'anno più complesso in assoluto.
A differenza delle altre che hanno già vissuto annate così, noi abbiamo calciatori che devono fare esperienza. Si possono fare cose positive e cose negative, serve pazienza e attendere che altri crescano, assumendoci dei rischi. Le altre hanno già rose strutturate, hanno fatto questo tipo di annate. C'è lo scudetto sulla maglia che pesa, che dà aspettative su calciatori che vengono da altre realtà.