“De Bruyne-Leris? È uno step on foot. Probabilmente ci sarà OFR proprio per assegnare il calcio di rigore al Pisa. La chiamata è corretta a mio parere. C’è un tocco col braccio destro che però è in appoggio e vale la stessa regola che vale per il tocco di mani in rigore da parte del difendente: il braccio d’appoggio non è punibile. Io non vedo la punibilità, è un braccio in appoggio totalmente casuale".