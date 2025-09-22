Napoli-Pisa 3-2: Conte soffre, ma vince tra fragilità e polemiche

E' successo praticamente di tutto in Napoli-Pisa che questa sera ha chiuso il quarto turno di Serie A. Alla fine l'hanno spuntata gli uomini di Conte per 3-2, costretti però a soffrire nel finale quando gli ospiti si sono avvicinati e hanno sfiorato il pareggio. La gara si è sbloccata con Gilmour sul finale di primo tempo, dopo tante polemiche provocate da un rigore dato agli ospiti per fallo di De Bruyne e poi tolto per un tocco di mano rilevato dal VAR a inizio azione su cui Gilardino non era per nulla d'accordo.
Nella ripresa, sempre da penalty, è arrivato il pareggio di Nzola, prima del 2-1 di Spinazzola al 73' e al terzo gol di Lucca che all'83' si era illuso di aver regalato un finale tranquillo ai suoi. Al 91' Lorran ha trovato il secondo gol per i nerazzurri e gettato nel panico il Maradona. A nulla è servito. Azzurri ancora primi a punteggio pieno in classifica.
