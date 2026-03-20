Il Napoli prova a tenere viva la flebilissima speranza di rimonta sull'Inter affrontando la delicata trasferta contro il Cagliari, che a sua volta cerca punti importanti in ottica salvezza. Ecco le formazioni ufficiali:
FC Inter 1908
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fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli
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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli
Il Napoli prova a tenere viva la flebilissima speranza di rimonta sull'Inter affrontando la delicata trasferta contro il Cagliari
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Esposito, Folorunsho. Allenatore: Fabio Pisacane. A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Raterin, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Grandu, Trepy.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; Mctominay, De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Alisson, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.
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