La Lega di Serie A ha reso noti date e orari di anticipi e posticipi del campionato fino alla 33a giornata.
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fcinter1908 serie a Serie A, date e orari fino alla 34a giornata: Como-Inter domenica 12, col Cagliari si anticipa
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Serie A, date e orari fino alla 34a giornata: Como-Inter domenica 12, col Cagliari si anticipa
La Lega di Serie A ha reso noti date e orari di anticipi e posticipi del campionato fino alla 33a giornata
In particolare, per quello che riguarda l'Inter di Chivu, la partita col Como si giocherà domenica 12 aprile alle 20.45, mentre le gare contro Cagliari e Torino andranno in scena rispettivamente venerdì 17 alle 20.45 e domenica 26 alle 18.
Ecco tutti gli orari al completo:
La 34esima giornata:
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