Cosmi: “Inter-Milan? Chivu e Allegri allenatori veri: entrambi possono…”

"Chivu e Allegri si sono comportati bene nella stessa misura. Chivu era praticamente esordiente in Serie A, su una panchina così importante, ma anche sul ritorno di Allegri c'erano tanti dubbi. Hanno smentito in campo le perplessità: hanno avuto un inizio un po' shock, ma sono tornate a vincere. Avremo in panchina stasera due allenatori veri e due squadre che hanno nelle corde la possibilità di rendere spettacolare la partita.