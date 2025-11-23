Serse Cosmi, ospite di Sport Mediaset, si è proiettato su Inter-Milan di stasera nel corso del tg pomeridiano. Qui le sue considerazioni:
Cosmi: “Inter-Milan? Chivu e Allegri allenatori veri: entrambi possono…”
Le parole dell'ex allenatore a proposito degli allenatori che stasera si contenderanno l'andata del derby di Milano
"Chivu e Allegri si sono comportati bene nella stessa misura. Chivu era praticamente esordiente in Serie A, su una panchina così importante, ma anche sul ritorno di Allegri c'erano tanti dubbi. Hanno smentito in campo le perplessità: hanno avuto un inizio un po' shock, ma sono tornate a vincere. Avremo in panchina stasera due allenatori veri e due squadre che hanno nelle corde la possibilità di rendere spettacolare la partita.
