Il Parma ha battuto l'Hellas Verona 2-1 al Bentegodi nel lunch match che ha aperto la domenica di Serie A. Decisiva la doppietta di Pellegrino, che ha aperto e chiuso le marcature contro la squadra di Paolo Zanetti. A nulla è servito il momentaneo pareggio firmato da Giovane a metà ripresa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A, Hellas Verona-Parma 1-2: decisiva la doppietta di Pellegrino
serie a
Serie A, Hellas Verona-Parma 1-2: decisiva la doppietta di Pellegrino
Emiliani vittoriosi al Bentegodi: la doppietta dell'attaccante inguaia la squadra di Zanetti ultima in classifica
Muove la classifica la squada emiliana, ora a 11 punti, appena fuori la zona salvezza. I padroni di casa restano invece all'ultimo posto in classifica, raggiunti dalla Fiorentina che ieri ha pareggiato con la Juventus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA