Gian Piero Gasperini proverà a fare di necessità, virtù nel match di questo pomeriggio. Cremonese-Roma mette in palio la possibilità di allungare momentaneamente in vetta, in attesa del responso di Inter-Milan di stasera. Occasione da non fallire per i giallorossi, nonostante le diverse assenze nel reparto offensivo. Gasp se la giocherà con Soulé falso nove. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:
Le scelte dei due allenatori per la gara di campionato in programma questo pomeriggio allo Zini
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Baldanzi, Pellegrini; Soulé
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy
