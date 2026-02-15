Alle 15 va in scena Cremonese-Genoa, un match molto importante in ottica salvezza. Le due squadre sono appaiate a 23 punti, a +2 sul terzultimo posto occupato da Lecce e Fiorentina.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Genoa: fuori Bonazzoli
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Genoa: fuori Bonazzoli
Alle 15 va in scena Cremonese-Genoa, un match molto importante in ottica salvezza: le formazioni ufficiali
Il Genoa è in piccolo momento di flessione, viste le due sconfitte di fila dopo aver racimolato 7 punti nelle precedenti 3. Momento complicato per la Cremonese, invece, che ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque.
Ecco le formazioni ufficiali del match—
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Djuric, Vardy. All. Nicola
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha. All. De Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA