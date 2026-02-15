FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Hellas Verona: le scelte di Cuesta e Sammarco

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Hellas Verona: le scelte di Cuesta e Sammarco

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Hellas Verona: le scelte di Cuesta e Sammarco - immagine 1
Alle 15 scendono in campo Parma ed Hellas Verona per il match valido per la 25° giornata di Serie A. Le scelte di formazione di due allenator
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 15 scendono in campo Parma ed Hellas Verona per il match valido per la 25° giornata di Serie A. Le scelte di formazione di due allenatori.

PARMA-HELLAS VERONA

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino

A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Ordonez, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mikolajewski

Allenatore: Carlos Cuesta

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Frese, Serdar, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Mosquera, Isaac, Cham

Allenatore: Paolo Sammarco

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)

Assistenti: Khaled Bahri (Sez. AIA di Sassari), Ayoub El Filali (Sez. AIA di Alessandria)

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo: Mlacic in panchina
FCINTER1908 / Inter-Juve, le scelte finali di Chivu: fuori anche Mkhitaryan! La formazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA