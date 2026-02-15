Alle 15 scendono in campo Parma ed Hellas Verona per il match valido per la 25° giornata di Serie A. Le scelte di formazione di due allenatori.
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Hellas Verona: le scelte di Cuesta e Sammarco
PARMA-HELLAS VERONA
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino
A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Ordonez, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mikolajewski
Allenatore: Carlos Cuesta
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Frese, Serdar, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Mosquera, Isaac, Cham
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)
Assistenti: Khaled Bahri (Sez. AIA di Sassari), Ayoub El Filali (Sez. AIA di Alessandria)
