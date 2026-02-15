Alle 12.30 va in scena Udinese-Sassuolo, match valido per la 25° giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium di Udine, i friulani vogliono continuare il loro percorso positivo in campionato, visto il nono posto a 32 punti.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo: Mlacic in panchina
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo: Mlacic in panchina
Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo, le scelte di Runjaic e Grosso per il match delle 12.30
Udinese che ha 3 in più del Sassuolo che, da neopromossa, sta viaggiando a buoni ritmi, con un vantaggio di 8 punti sulla zona retrocessione.
Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo:
UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo. A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Buksa, Ehizibue, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Kabasele, Camara. All. Runjaic.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe. All. Grosso
