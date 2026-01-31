FC Inter 1908
Cremonese-Inter, chi è l’arbitro? VAR, designazione completa e precedenti con Massa - immagine 1
Chi dirige la sfida di campionato dello Zini di Cremona tra i grigiorossi di Nicola e i nerazzurri di Cristian Chivu
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'arbitro di Cremonese-Inter, gara valida per la 23ª giornata di Serie A, sarà Davide Massa della sezione di Imperia.

Cremonese-Inter, chi è l’arbitro? VAR, designazione completa e precedenti con Massa- immagine 2
Getty Images

La destinazione completa:

Arbitro: Massa

Assistenti: Peretti-Laudato

IV ufficiale: Tremolada

VAR: Marini

AVAR: Fabbri

Cremonese-Inter, chi è l’arbitro? VAR, designazione completa e precedenti con Massa- immagine 3
GENOA, ITALY - OCTOBER 27: Referee Davide Massa reacts during the Serie A TIM match between Genoa CFC and US Salernitana at Stadio Luigi Ferraris on October 27, 2023 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Davide Massa ha arbitrato già l’Inter per 31 volte nella sua carriera con un bilancio di 21 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte dei nerazzurri. Il direttore di gara della sezione di Imperia ha arbitrato la Cremonese 5 volte (2 vittorie, un pari e 2 K.O).

