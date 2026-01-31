L'arbitro di Cremonese-Inter, gara valida per la 23ª giornata di Serie A, sarà Davide Massa della sezione di Imperia.
serie a
Cremonese-Inter, chi è l’arbitro? VAR, designazione completa e precedenti con Massa
Chi dirige la sfida di campionato dello Zini di Cremona tra i grigiorossi di Nicola e i nerazzurri di Cristian Chivu
La destinazione completa:
Arbitro: Massa
Assistenti: Peretti-Laudato
IV ufficiale: Tremolada
VAR: Marini
AVAR: Fabbri
Davide Massa ha arbitrato già l’Inter per 31 volte nella sua carriera con un bilancio di 21 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte dei nerazzurri. Il direttore di gara della sezione di Imperia ha arbitrato la Cremonese 5 volte (2 vittorie, un pari e 2 K.O).
