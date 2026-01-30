Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa

In un'atmosfera surreale, rappresentata dall'Olimpico deserto per protesta contro Lotito, la Lazio, ospitando il Genoa, apre la 23a giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinosvkyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.
