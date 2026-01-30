Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa

FC Inter 1908
In un'atmosfera surreale, rappresentata dall'Olimpico deserto per protesta contro Lotito, la Lazio, ospitando il Genoa, apre la 23a giornata
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

In un'atmosfera surreale, rappresentata dall'Olimpico deserto per protesta contro Lotito, la Lazio, ospitando il Genoa, apre la 23a giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinosvkyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.

