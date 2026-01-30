La Lazio batte 3-2 il Genoa nell'anticipo della 23/a giornata di Serie A. Nel primo tempo le occasioni migliori capitano a Vitinha e a Marusic, ma i primi 45 minuti si chiudono sullo 0-0. Nella ripresa dopo 11 minuti è Pedro a sbloccare la partita su un calcio di rigore assegnato ai biancocelesti per un tocco di mano in area di Martin dopo un cross di Isaksen contrastato da Ostigard.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Lazio-Genoa, pazza gara all’Olimpico: vincono i biancocelesti all’ultimo respiro
serie a
Lazio-Genoa, pazza gara all’Olimpico: vincono i biancocelesti all’ultimo respiro
La Lazio batte 3-2 il Genoa nell'anticipo della 23/a giornata di Serie A
Poi Taylor al 17' st raddoppia in contropiede su assist di Isaksen. Ma parte la rimonta ligure: al 22' st Malinovskiy accorcia le distanze sempre su rigore per fallo di mano: Provedel tocca ma non basta. Al 30' st è Vitinha che pareggia i conti dopo un palo colpito da Malinovskiy su calcio d'angolo. Ma al decimo minuto di recupero, con il terzo calcio di rigore per fallo di mano nella ripresa, l'esecuzione perfetta di Cataldi regala tre punti ai biancocelesti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA