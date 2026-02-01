Cremonese-Inter, i precedenti: nerazzurri e percentuale di vittorie da record

I numeri e le curiosità sul match valido per la 23ª giornata di campionato di Serie A: i numeri sui precedenti tra le due squadre

Alessandro De Felice Redattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 00:02)

Il cammino dell’Inter nella Serie A 2025/26 prosegue allo stadio Zini, dove domenica 1 febbraio alle ore 18 i nerazzurri affronteranno la Cremonese nella sfida valida per la 23ª giornata di campionato.

La squadra di Chivu arriva alla sfida al primo posto con 52 punti, con 17 vittorie e un pareggio.

Nel match d'andata i nerazzurri si sono imposti 4-1 a San Siro. Nel primo tempo vanno a segno Lautaro e Bonny, che ha servito anche tre assist.

Nella ripresa i gol di Dimarco e Barella arrotondano il risultato, fissato sul 4-1 dalla rete di Bonazzoli nel finale.

I PRECEDENTI

Tra le avversarie affrontate più di 10 volte in Serie A, la Cremonese è quella contro cui l’Inter vanta la percentuale di vittorie più alta: ben l’82%, frutto di 14 successi su 17 confronti complessivi, con due pareggi e una sola sconfitta a completare il bilancio.

I grigiorossi hanno perso 14 delle 17 sfide giocate contro l’Inter nel massimo campionato e contro nessun’altra squadra hanno incassato più sconfitte in Serie A, dato condiviso con la Juventus.

Getty Images

Le ultime sfide hanno inoltre regalato spettacolo: nelle quattro più recenti entrambe le squadre sono andate a segno, con 18 reti complessive e una media di 4.5 gol a partita.