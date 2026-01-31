Il Cagliari di Pisacane batte un colpo sonoro. I sardi hanno battuto stasera per 4-0 il Verona all’Unipol Domus, in una gara senza storia praticamente. Di Mazzitelli e Kilicsoy le reti nel primo tempo per la squadra di casa, prima dei sigilli di Sulemana e Idrissi a pochi minuti dal triplice fischio.
Si conclude con una netta vittoria per i sardi l’ultimo match di questo sabato di campionato
Il Cagliari con questa vittoria si porta a un punto dall’Udinese undicesima. La squadra di Zanetti invece rimane ultima a pari punti con il Pisa, ma con una gara in più. Situazione molto complicata per il Verona.
