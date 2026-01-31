Il Cagliari di Pisacane batte un colpo sonoro. I sardi hanno battuto stasera per 4-0 il Verona all’Unipol Domus, in una gara senza storia praticamente. Di Mazzitelli e Kilicsoy le reti nel primo tempo per la squadra di casa, prima dei sigilli di Sulemana e Idrissi a pochi minuti dal triplice fischio.