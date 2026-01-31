Inter, il focus sull’avversario: momento e numeri della Cremonese di Nicola

FC Inter 1908
Risultati, classifica e dati della squadra grigiorossa di Nicola: ecco la probabile formazione dei prossimi avversari dell’Inter.
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il cammino dell’Inter nella Serie A 2025/26 prosegue allo stadio Zini, dove domenica 1 febbraio alle ore 18 i nerazzurri affronteranno la Cremonese nella sfida valida per la 23ª giornata di campionato.

La squadra di Chivu arriva alla sfida al primo posto con 52 punti, con 17 vittorie e un pareggio.

Nel match d'andata i nerazzurri si sono imposti 4-1 a San Siro. Nel primo tempo vanno a segno Lautaro e Bonny, che ha servito anche tre assist.

Nella ripresa i gol di Dimarco e Barella arrotondano il risultato, fissato sul 4-1 dalla rete di Bonazzoli nel finale.

L'AVVERSARIO: CREMONESE

La Cremonese arriva alla sfida al 14° posto in classifica. I lombardi hanno collezionato 23 punti, grazie a 5 vittorie e 8 pareggi. Sono nove le sconfitte.

La squadra di Davide Nicola ha realizzato 20 gol, mentre sono 29 quelli subiti.

Negli ultimi cinque match giocati sono state tre le sconfitte, tutte in trasferta: contro Fiorentina (1-0), Juventus (5-0) e Sassuolo (1-0). In mezzo due pareggi, entrambi conseguiti in casa: 2-2 contro il Cagliari e 0-0 contro il Verona.

La Cremonese scenderà probabilmente in campo con un 3-5-2 con Audero tra i pali, difesa composta da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti, a centrocampo Floriani, Payero, Grassi, Vandeputte e Pezzella, mentre in attacco la coppia Bonazzoli-Vardy.

