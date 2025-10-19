FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, Atalanta e Lazio non si fanno male: pareggio a reti bianche, 0-0 il finale

serie a

Serie A, Atalanta e Lazio non si fanno male: pareggio a reti bianche, 0-0 il finale

Serie A, Atalanta e Lazio non si fanno male: pareggio a reti bianche, 0-0 il finale - immagine 1
I padroni di casa ci provano più volte, vanno vicini al gol con Zappacosta, ma il fortino biancoceleste resiste
Fabio Alampi Redattore 

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Lazio. I bergamaschi restano l'unica squadra imbattuta di questo campionato, ma con sole due vittorie nelle prime sette giornate. I ragazzi di Juric vanno più volte vicini al gol, in particolar modo con Lookman e con Zappacosta, ma il fortino biancoceleste resiste fino alla fine.

Leggi anche
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA