Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Lazio. I bergamaschi restano l'unica squadra imbattuta di questo campionato, ma con sole due vittorie nelle prime sette giornate. I ragazzi di Juric vanno più volte vicini al gol, in particolar modo con Lookman e con Zappacosta, ma il fortino biancoceleste resiste fino alla fine.
