Sky – Juve, Tudor sotto osservazioni. Decisive le prossime due settimane

L'allenatore è in discussione dopo i cinque pareggi e la sconfitta inanellatti dopo la vittoria contro l'Inter in campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 13:05)

La posizione di Igor Tudor è sotto osservazione. Così a Skysport hanno parlato del momento della Juventus dopo la sconfitta contro il Como per due a zero. Dalla vittoria contro l'Inter a Torino, la squadra bianconera ha inanellato cinque pareggi e una sconfitta e la società si interroga sul futuro dell'allenatore.

"Al di là dei risultati è sotto analisi l'impiego dei giocatori alla ricerca di una possibile situazione e la società vuole capire se Tudor ha gli strumenti per uscire da questa situazione. Non tanto la partita con il Real Madrid, considerata ad alto coefficiente di difficoltà, ma le prossime partite di campionato saranno decisive per il futuro dell'allenatore, quelle contro la Lazio, l'Udinese e la trasferta di Cremona e la sfida di CL contro lo Sporting, il derby di Torino prima della sosta delle Nazionali", ha spiegato l'inviato del canale satellitare, Paolo Aghemo.

Si è parlato di nervosismo dell'allenatore sul mercato estivo ma anche sulla decisione del club di nominare a direttore della Perfomarce Darren Burgess. Previsti incontri già oggi con vari settori della società, tra cui staff tecnico e medico, e Burgess dovrà confrontarsi con l'allenatore e i suoi collaboratori.

(Fonte: Skysport)