Il Genoa guidato da Domenico Criscito, in attesa della nomina del nuovo allenatore (in pole c'è De Rossi), ottiene la prima, agognata vittoria
Marco Macca
Marco Macca 

Il Genoa guidato da Domenico Criscito, in attesa della nomina del nuovo allenatore (in pole c'è De Rossi), ottiene la prima, agognata vittoria di questo suo campionato, vincendo in trasferta per 2-1 sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso.

Il vantaggio rossoblù arriva nel primo tempo grazie a Malinovsky, mentre in apertura di ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa con il solito Domenico Berardi.

Quando tutto sembra avviato verso il pareggio, però, Ostigard trova la zampata vincente al 93' che dà la prima vittoria in Serie A al Grifone, che così va a 6 punti e lascia l'ultimo posto in classifica alla Fiorentina.

