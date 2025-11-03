Al Mapei Stadium si gioca uno scontro diretto in questo lunedì della decima giornata di Serie A. Si affrontano infatti il Sassuolo di Grosso e il Genoa, che ha appena esonerato Vieira e che, in attesa del nuovo allenatore (De Rossi?) si affida a Criscito in panchina.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa
serie a
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa
Al Mapei Stadium si gioca uno scontro diretto in questo lunedì della decima giornata di Serie A. Si affrontano infatti il Sassuolo di Grosso e il Genoa
Ecco le formazioni ufficiali:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Norton-Cuffy, Vitinha, Colombo. Allenatore: Domenico Criscito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA