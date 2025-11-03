Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa

Al Mapei Stadium si gioca uno scontro diretto in questo lunedì della decima giornata di Serie A. Si affrontano infatti il Sassuolo di Grosso e il Genoa

Al Mapei Stadium si gioca uno scontro diretto in questo lunedì della decima giornata di Serie A. Si affrontano infatti il Sassuolo di Grosso e il Genoa, che ha appena esonerato Vieira e che, in attesa del nuovo allenatore (De Rossi?) si affida a Criscito in panchina.