Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa

Al Mapei Stadium si gioca uno scontro diretto in questo lunedì della decima giornata di Serie A. Si affrontano infatti il Sassuolo di Grosso e il Genoa
Marco Macca
Marco Macca 

Al Mapei Stadium si gioca uno scontro diretto in questo lunedì della decima giornata di Serie A. Si affrontano infatti il Sassuolo di Grosso e il Genoa, che ha appena esonerato Vieira e che, in attesa del nuovo allenatore (De Rossi?) si affida a Criscito in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Norton-Cuffy, Vitinha, Colombo. Allenatore: Domenico Criscito.

