FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari

serie a

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari - immagine 1
Dopo il pareggio in chiaroscuro a Pisa, la Lazio di Maurizio Sarri prova ad accorciare sulla zona europea della classifica affrontando il Cagliari
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo il pareggio in chiaroscuro a Pisa, la Lazio di Maurizio Sarri prova ad accorciare sulla zona europea della classifica affrontando il Cagliari all'Olimpico. Ecco le formazioni ufficiali:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari- immagine 2

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari- immagine 3
Getty Images

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

Leggi anche
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa
Milan, Pavlovic: “In tante in lotta scudetto, sarà difficile fino a maggio. Allegri...

© RIPRODUZIONE RISERVATA