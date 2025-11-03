Dopo il pareggio in chiaroscuro a Pisa, la Lazio di Maurizio Sarri prova ad accorciare sulla zona europea della classifica affrontando il Cagliari all'Olimpico. Ecco le formazioni ufficiali:
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.
