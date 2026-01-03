Grazie ad un gol di Da Cunha su rigore - fallo di Piotrowski su Moreno -, il Como vince 1-0 contro l'Udinese e continua a sognare l'Europa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Rigore di Da Cunha e il Como batte l’Udinese: Fabregas a -3 dalla Champions
serie a
Rigore di Da Cunha e il Como batte l’Udinese: Fabregas a -3 dalla Champions
Il Como vince 1-0 contro l'Udinese e consolida il sesto posto, avvicinandosi alla zona Champions League
La squadra di Fabregas, a parte i primi minuti del secondo tempo, gestisce bene la partita e porta a casa tre punti che la proietta al sesto posto a 30 punti, a -2 dalla Juventus quinta e a -3 dal quarto posto della Roma a parità di partite.
Terza sconfitta nelle ultime cinque, invece, per l'Udinese di Runjaic: i bianconeri sono undicesimi a 22 punti, con un grande vantaggio sulla zona retrocessione ma già a debita distanza dall'Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA