Dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, la terza consecutiva, il Genoa di De Rossi torna a Marassi dove ospita il Pisa nello scontro diretto salvezza. Ecco le formazioni ufficiali:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Pisa
serie a
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Pisa
Dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, la terza consecutiva, il Genoa di De Rossi torna a Marassi dove ospita il Pisa
Genoa (3-5-2): Leali; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha.
Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Bonfanti; Touré, Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Meister.
© RIPRODUZIONE RISERVATA