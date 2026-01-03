FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Pisa

Dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, la terza consecutiva, il Genoa di De Rossi torna a Marassi dove ospita il Pisa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, la terza consecutiva, il Genoa di De Rossi torna a Marassi dove ospita il Pisa nello scontro diretto salvezza. Ecco le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Leali; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Bonfanti; Touré, Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Meister.

