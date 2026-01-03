FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Parma

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Parma - immagine 1
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Parma, match valido per la 18° giornata di Serie A: le scelte di Grosso e Cuesta
Tutto pronto per il derby tra Sassuolo e Parma, match valido per la 18° giornata di Serie A. Il Sassuolo è nono in classifica con 22 punti, gli stessi dell'Atalanta, mentre il Parma è in zona salvezza a quota 17, a +5 sul Verona terzultimo.

Ecco le formazioni ufficiali, le scelte di Grosso e Cuesta per il match in programma alle 15.

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Doig, Idzes, Muharemovic, Walukiewicz; Lipani, Matic, Thorstvedt; Fadera, Laurienté, Pinamonti.  Allenatore: Fabio Grosso.

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Candé, Cheddira, Skjellerup, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Vranckx, Iannoni, Pierini, Koné

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen;Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Estèvez, Almqvist, Lovik, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Britschigi, Djuric, Cutrone, Troilo, Cardinali

