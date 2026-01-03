Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Parma

Tutto pronto per il derby tra Sassuolo e Parma, match valido per la 18° giornata di Serie A. Il Sassuolo è nono in classifica con 22 punti, gli stessi dell'Atalanta, mentre il Parma è in zona salvezza a quota 17, a +5 sul Verona terzultimo.
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Doig, Idzes, Muharemovic, Walukiewicz; Lipani, Matic, Thorstvedt; Fadera, Laurienté, Pinamonti. Allenatore: Fabio Grosso.
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Candé, Cheddira, Skjellerup, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Vranckx, Iannoni, Pierini, Koné
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen;Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Estèvez, Almqvist, Lovik, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Britschigi, Djuric, Cutrone, Troilo, Cardinali
