FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a FCIN1908/ Quando si gioca Milan-Inter? Ormai deciso lo slot per il derby di ritorno

serie a

FCIN1908/ Quando si gioca Milan-Inter? Ormai deciso lo slot per il derby di ritorno

Milan Inter
Dopo ieri è più chiaro il quadro che porterà alla decisione finale su data e orario del prossimo derby di Milano
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

La sfida cruciale per le sorti del campionato ormai si avvicina. Milan-Inter è in programma tra due turni, anche se non c'è ancora l'ufficialità dello slot.

L'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League indirizza però la decisione della Lega Serie A, che sarà ufficiale nella giornata di venerdì. Questo perché la squadra di Chivu, ancora in corsa in Coppa Italia e quindi in campo contro il Como settimana prossima nell'andata delle semifinali, non avrà l'impegno infrasettimanale dopo la stracittadina.

Inter Chivu

Getty Images

Quando si gioca Milan-Inter? Data e ora del derby di ritorno

—  

Quando si gioca dunque il derby di ritorno? L'ipotesi che in via Rosellini ritengono più probabile è quella di collocare la sfida del Meazza nello slot delle 20:45 di domenica 8 marzo. Non risulta più necessario l'anticipo al sabato, potendo contare anche l'Inter sulla settimana libera dopo la sfida con i rossoneri di Allegri. Basterà attendere ancora due giorni prima della decisione definitiva.

Leggi anche
Bologna, terza vittoria di fila e tabù Dall’Ara sfatato: Bernardeschi stende l’Udinese
Kean rilancia la Fiorentina, 1-0 al Pisa nel derby: viola fuori dalla zona retrocessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA