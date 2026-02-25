La sfida cruciale per le sorti del campionato ormai si avvicina. Milan-Inter è in programma tra due turni, anche se non c'è ancora l'ufficialità dello slot.
FCIN1908/ Quando si gioca Milan-Inter? Ormai deciso lo slot per il derby di ritorno
L'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League indirizza però la decisione della Lega Serie A, che sarà ufficiale nella giornata di venerdì. Questo perché la squadra di Chivu, ancora in corsa in Coppa Italia e quindi in campo contro il Como settimana prossima nell'andata delle semifinali, non avrà l'impegno infrasettimanale dopo la stracittadina.
Quando si gioca Milan-Inter? Data e ora del derby di ritorno—
Quando si gioca dunque il derby di ritorno? L'ipotesi che in via Rosellini ritengono più probabile è quella di collocare la sfida del Meazza nello slot delle 20:45 di domenica 8 marzo. Non risulta più necessario l'anticipo al sabato, potendo contare anche l'Inter sulla settimana libera dopo la sfida con i rossoneri di Allegri. Basterà attendere ancora due giorni prima della decisione definitiva.
