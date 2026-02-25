Dopo ieri è più chiaro il quadro che porterà alla decisione finale su data e orario del prossimo derby di Milano

L'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League indirizza però la decisione della Lega Serie A, che sarà ufficiale nella giornata di venerdì. Questo perché la squadra di Chivu, ancora in corsa in Coppa Italia e quindi in campo contro il Como settimana prossima nell'andata delle semifinali, non avrà l'impegno infrasettimanale dopo la stracittadina.