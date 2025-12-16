Continua a ottenere dati di ascolto in crescita la stagione 2025-26 di Serie A su Dazn: la 15a giornata, conclusasi ieri con il posticipo Roma-Como, ha registrato oltre 6.3 milioni di spettatori (6.340.400).
Complessivamente, le prime 15 giornate della stagione 2025-'26 hanno fatto registrare una media cumulata di 5,8 milioni di spettatori, attualmente la più alta delle ultime stagioni, superando i valori registrati dal 2022-'23 a oggi (media cumulata 2022-'23: circa 5,6 milioni).
Bologna-Juventus, che traina gli ascolti dell'intero turno, ha ottenuto il miglior risultato di di sempre, con oltre 1,4 di spettatori (1.426.688), considerando i confronti di andata e ritorno della sfida nelle stagioni precedenti.
