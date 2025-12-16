Alexis Saelemaekers rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Lo annuncia il club rossonero.
fcinter1908 serie a Milan, ufficiale il rinnovo di Saelemaekers: i dettagli
"Il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino", si legge sul comunicato del club rossonero
Arrivato al Milan "nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo.
Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera".
