Milan, ufficiale il rinnovo di Saelemaekers: i dettagli

"Il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino", si legge sul comunicato del club rossonero
Matteo Pifferi Redattore 

Alexis Saelemaekers rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Lo annuncia il club rossonero.

Arrivato al Milan "nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo.

Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera".

