Serie A, quasi 5 milioni su DAZN per la 9/a giornata: tutti i numeri

Quasi 5mln di audience per la 9/a giornata di Serie A su DAZN: si tratta della giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni
Quasi 5 milioni di audience (4.896.392) per la 9/a giornata di Serie A Enilive 2025/26 su DAZN: si tratta della giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni e in perfetta continuità con i risultati della stagione 2022/23, quando la 4/a giornata aveva totalizzato 4.897.848 spettatori, in un contesto di sistema di co-esclusive differente.

Il dato di quest'anno supera la media complessiva dei turni infrasettimanali dal 2022/23 (media totale delle ultime tre stagioni 4.566.438), confermando l'interesse costante del pubblico per il massimo campionato di calcio italiano, anche nei turni feriali.

