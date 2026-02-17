Nel Bordocam di Inter-Juventus c'è un focus anche su quanto accaduto prima della partita, nel momento nel quale l'Inter è scesa in campo per il riscaldamento.
Dazn – La frase pronunciata da Bastoni prima di Inter-Juve che sa di premonizione
Durante il Bordocam di Inter-Juventus, l'inviato di Dazn svela cosa ha detto Bastoni nel tunnel prima del riscaldamento di Inter-Juve
"Prima di uscire per il riscaldamento, Bastoni pronuncia una frase che oggi suona come una premonizione, quasi come un appello per il weekend che sta per vivere: 'Dai fratelli, nella buona e nella cattiva sorte', pronunciata in spagnolo", commenta il bordocampista di Dazn. "E Barella aggiunge: 'Mettiamoci gli attributi", sempre in spagnolo.
Il Bordocam poi analizza il primo cartellino giallo subito da Bastoni. Il difensore dell'Inter, dopo aver visto l'ammonizione, protesta con La Penna: "Ma perché ammonito? Sono passati 8 minuti, a 70 metri, a 70 metri".
