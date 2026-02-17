FC Inter 1908
Durante il Bordocam di Inter-Juventus, l'inviato di Dazn svela cosa ha detto Bastoni nel tunnel prima del riscaldamento di Inter-Juve
Nel Bordocam di Inter-Juventus c'è un focus anche su quanto accaduto prima della partita, nel momento nel quale l'Inter è scesa in campo per il riscaldamento.

"Prima di uscire per il riscaldamento, Bastoni pronuncia una frase che oggi suona come una premonizione, quasi come un appello per il weekend che sta per vivere: 'Dai fratelli, nella buona e nella cattiva sorte', pronunciata in spagnolo", commenta il bordocampista di Dazn. "E Barella aggiunge: 'Mettiamoci gli attributi", sempre in spagnolo.

Il Bordocam poi analizza il primo cartellino giallo subito da Bastoni. Il difensore dell'Inter, dopo aver visto l'ammonizione, protesta con La Penna: "Ma perché ammonito? Sono passati 8 minuti, a 70 metri, a 70 metri".

