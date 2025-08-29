De Paola: “Milan? Allegri il problema con i soliti difetti. E trova alibi…”

Paolo De Paola, noto giornalista, ai microfoni di TMW Radio si è espresso a proposito di diversi temi d'attualità in Serie A. Qui le sue considerazioni sul Milan che ha incassato tanto e speso meno rischiando di non risultare poi competitivo: "Nessuno tiri indietro la gamba. Né Tare né Allegri sono distaccati da Furlani. È un triumvirato assoluto che fa le scelte, ho delle fonti precise e dirette. Appena Allegri ha una difficoltà trova degli alibi. Li trova tramite giornali, tramite opinionisti stonati.

Allegri ha partecipato a tutte le operazioni del Milan in prima persona. Non esiste un Milan diviso, è un'anima unica. Tare è orgoglioso di quello che ha fatto, in uscita ha fatto un ottimo lavoro. Il problema è Allegri, con uno spartito triste, con gli stessi difetti di sempre, fin dai tempi della Juventus. Continua a non vedersi niente, ci sono solo dei leccaculo che gli vanno dietro a incensarlo senza un motivo. Nessuno è vittima di nessuno. Se dovesse essere necessario, loro usciranno allo scoperto per dire che ogni decisione è stata presa insieme".