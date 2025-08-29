Lorenzo Insigne torna in Serie A? L’agente ha incontrato un club di recente

“La Lazio è assolutamente immobile sul mercato, non potrebbe essere diversamente per le note vicende, ma Lorenzo Insigne continua ad aspettare. L’ex Napoli, svincolato, ha ricevuto diverse offerte sia dall’Italia che dall’estero, negli ultimi giorni ci ha provato anche l’Udinese, ma almeno fin qui Insigne ha voglia di aspettare.