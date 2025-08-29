Lorenzo Insigne torna in Serie A? L'ex attaccante del Napoli, dopo la lunga esperienza al Toronto, spera di poter trovare spazio nel nostro campionato. Per lui c'è una possibile destinazione da raggiungere a parametro zero, magari anche a mercato terminato. Lo sottolinea Alfredo Pedullà:
Lorenzo Insigne torna in Serie A? L’agente ha incontrato un club di recente
“La Lazio è assolutamente immobile sul mercato, non potrebbe essere diversamente per le note vicende, ma Lorenzo Insigne continua ad aspettare. L’ex Napoli, svincolato, ha ricevuto diverse offerte sia dall’Italia che dall’estero, negli ultimi giorni ci ha provato anche l’Udinese, ma almeno fin qui Insigne ha voglia di aspettare.
Una storia che è nata quasi due mesi fa, e in quel periodo si onestava che l’attaccante esterno non avrebbe aspettato per troppo tempo. Le cose possono cambiare ogni giorno, ma intanto Insigne aspetta ancora. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra il suo agente e Lotito a Cortina, la Lazio non sa se potrà agire sugli svincolati a settembre-ottobre oppure solo più avanti. Ma nel frattempo Lorenzo, che stravede per Sarri, prende ancora tempo nei riguardi di chi gli ha offerto un contratto".
