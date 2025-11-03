La Lazio di Maurizio Sarri torna a vincere, dopo il pareggio di Pisa senza gol e si rimette in corsa per un posto in Europa

La Lazio di Maurizio Sarri torna a vincere, dopo il pareggio di Pisa senza gol e si rimette in corsa per un posto in Europa. La partita contro il Cagliari di Pisacane viene decisa nella ripresa.

A segnare i gol decisivi per la vittoria biancoceleste sono Isaksen e Zaccagni, che segnano rispettivamente al 66' e al 91', a pochi secondi dal fischio finale.