La Lazio si rilancia in zona Europa: 2-0 al Cagliari all’Olimpico. Decidono Isaksen e Zaccagni

La Lazio di Maurizio Sarri torna a vincere, dopo il pareggio di Pisa senza gol e si rimette in corsa per un posto in Europa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La Lazio di Maurizio Sarri torna a vincere, dopo il pareggio di Pisa senza gol e si rimette in corsa per un posto in Europa. La partita contro il Cagliari di Pisacane viene decisa nella ripresa.

Getty

A segnare i gol decisivi per la vittoria biancoceleste sono Isaksen e Zaccagni, che segnano rispettivamente al 66' e al 91', a pochi secondi dal fischio finale.

Getty

Con questa vittoria, la Lazio si porta a 15 punti, a -3 dalla zona europea, mentre il Cagliari resta fermo a quota 9.

