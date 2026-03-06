FC Inter 1908
ANSA – Elliott ha ancora il 5% del Milan? Questa la posizione del fondo

Il portavoce dell’ormai ex proprietà del fondo rossonero ha spiegato cosa si nasconderebbe dietro la percentuale emersa in queste ore
"Elliott ha appreso con piacere" dai media "la richiesta della Procura di Milano di archiviazione dell'indagine sulla proprietà di AC Milan. Tuttavia, non è corretta l'affermazione che Elliott manterrà una partecipazione azionaria" nel club.

Lo fa sapere all'ANSA un portavoce di Elliott, precisando che la stessa "non detiene azioni di AC Milan da agosto 2022 e la piccola partecipazione sotto forma di warrant non conferisce alcun diritto di governance o altri diritti associati alle azioni". (ANSA)

