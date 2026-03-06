Lega Serie A, premio miglior allenatore di febbraio a Palladino

Con la sua Atalanta ha avuto accesso agli ottavi di finale di CL dopo la rimonta sul Dortmund. L'allenatore verrà premiato prima del match con l'Udinese

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 18:16)

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di febbraio è stato assegnato all’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Atalanta-Udinese, in programma sabato 7 marzo 2026 alle ore 18.00 alla “New Balance Arena” di Bergamo.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23esima alla 26esima della Serie A Enilive 2025/2026.

Le parole di De Siervo — «Fin dal suo arrivo sulla panchina dell’Atalanta Raffaele Palladino ha saputo entrare nella testa dei giocatori dando il via a una corsa che ha riportato i bergamaschi a lottare per un posto di rilievo nelle prossima Coppe Europee», - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo.

«Allenatore preparato e pragmatico, Palladino ha impostato una squadra solida, capace di imporre sempre ritmi alti alle partite grazie all’ottima capacità di sfruttare in profondità la rosa a disposizione, soprattutto nelle rotazioni offensive. I successi con Napoli, Lazio e Cremonese, uniti al pareggio contro il Como e la conquista della Semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, certificano lo straordinario febbraio del tecnico campano e della sua Atalanta che è tornata a brillare come nelle ultime stagioni», ha concluso il dirigente.

(Fonte: Lega Serie A)